عامل «دليفري» يفقد «مسن» الحركة بسبب «متركنش هنا»

اعتدى عامل توصيل على مسن، يعمل فرد أمن، بمحافظة الإسكندرية أثناء تأدية عمله، مما تسبب في كسر بالمفصل أجرى على إثره جراحة ألزمته الفراش.علاء الدين بلتاجى محمد، 66 عامًا، حاصل على ليسانس حقوق جامعة الاسكندرية عام 1978، عمل لفترة بمحكمة استئناف الإسكندرية، حتى وصل لدرجة كبير باحثين قانوني (مديرعام)، وخرج على المعاش عند بلوغه سن الستين، ولكي يحسن دخله للإنفاق على بنتين، تسع سنوات، اضطر للعمل كحارس أمن في عقار بطريق الحرية.في يوم 26 سبتمبر اعتدى عليه عامل توصيل طلبات تابع لأحد المطاعم الكبرى بالإسكندرية، عندما أخبره بعدم ترك الدراجة البخارية أمام العقار، فدفعه العامل بعنف وشدة ليسقط على الأرض، فتسبب ذلك فى كسر فى الفخذ الأيسر، وفقا لما قاله لـ"الدستور".نُقل المسن لمستشفى جمال عبد الناصر، وتم عمل الأشعة الإجراءات الطبية اللازمة إلى أن أجرى الأطباء الجراحة له، وظل طول فترة حظر التجول في المستشفى غير قادر على الحركة حتى أصيب بقرح فراش، ثم انتقل لمستشفى خاص.حرص المجني عليه ألا تعلم الأسرة شيئًا عن الحادث أو الجراحة التي أجراها، وأخبرهم أنه نقل للعمل خارج الإسكندرية خوفًا عليهم من الصدمة في ظل مريض زوجته فأصبح طريح الفراش هو الآخر، جعله الأحداث ينفق مبالغ كبيرة على علاجه في ظل بقائه بلا عمل.تقدم المسن ببلاغ ضد عامل "الدليفري" وسلسلة المحلات التابع لها، وحرر المحضر رقم 8580 لسنة 2020 إداري باب شرقي بتاريخ 10\10، ويطالب بحقه القانوني للتعدي عليه وإصابته والضرر الواقع عليه أثناء تأدية عمله.