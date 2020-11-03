مصادر: منفذ هجوم فيينا من أصل ألباني

أفادت مصادر نمساوية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن منفذ هجوم فيينا الذي قتل من أصل ألباني وعمره 20 عاما وولد ونشأ في فيينا.وأضافت المصادر أن منفذ الهجوم معروف للمخابرات لأنه واحد من 90 متطرفا نمساويا أرادوا السفر لسوريامن جانبها، عززت ألمانيا إجراءات التفتيش على حدودها مع النمسا عقب هجوم فيينا، وخاصة عقب هروب مشتبه به آخر، وفا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت شرطة في العاصمة النمساوية فيينا، أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن المهاجم منفذ العملية الإرهابية مساء أمس الإثنين، ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، مضيفة أن الحادث أسفر عن مقتل 4 أشخاص.وصرح وزير الداخلية كارل نيهامر، بأن المسلح الذي قتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا ويحمل سلاحا.وتابع نيهامر في مؤتمر صحفي اليوم "شهدنا هجوما مساء أمس من إرهابي متطرف واحد على الأقل، واصفا المهاجم بأنه من المتعاطفين مع تنظيم داعش".