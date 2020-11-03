«الشيوخ» يواصل مناقشة لائحة المجلس الجديد.. اليوم

تستأنف لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس المجلس اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون لائحة المجلس والتى تم الانتهاء من 239 مادة بها خلال الاجتماعات الثلاث السابقة.يشار إلى أنه بعد إقرار اللجنة لجميع مواد اللائحة سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس ثم إرسالها لمجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها بقانون.وكانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اجتماعها الثالث أول أمس الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس وأعضاء اللجنة.وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواد المقدمة ضمن المقترح الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس، وقرر الأعضاء حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس، وذلك ضمانا لخروج اللائحة متوافقة مع اختصاصات المجلس.