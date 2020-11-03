355 وفاة و18648 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الثلاثاء تسجل 355 وفاة و18648 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لآخر أرقام وبيانات المركز الروسي لمكافحة الوباء، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28828 حالة منذ بدء تفشي الوباء، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات مليون و673686 حتى الآن.وأكد المركز أن 15331 شخصا تماثلوا للشفاء اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء، إلى مليون و251364 شخصا.