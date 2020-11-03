أحمد الأنصاري يتفقد مشروع تجديد كوبري الفيوم العلوي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء أمس، الأعمال النهائية لمشروع إحلال وتجديد الكوبري العلوي بمدينة الفيوم.قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد أخر أعمال الإحلال والتجديد للكوبري والذي تنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى، موجهًا بسرعة إنهاء التشطيبات النهائية.كما شدد المحافظ على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروع بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات حفاظًا على سلامتهم.وتابع أعمال تطوير وتجميل المنطقة المطلة على بحر يوسف بمنطقة باغوص والتي تشمل تغيير الأرضيات ورفع كفاءة الحوائط الخرسانية، وأعمال الإضاءة، بتكلفة قدرها مليون جنيه من المقرر إنهاء التطوير خلال الشهر القادم.