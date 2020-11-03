كوريا الجنوبية تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يشمل 46 إصابة محلية ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 26 ألفا و807 حالات، بالإضافة إلى 4 حالات وفاة جديدة مما رفع حصيلة الوفيات إلى 472.وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في كوريا الجنوبية سجل أقل من 100 إصابة لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، لكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الإصابات الجماعية بعد احتفالات عيد الهالوين في عطلة نهاية الأسبوع.وأفادت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن العدد اليومي للإصابات المحلية الجديدة انخفض إلى أقل من 50 إصابة لأول مرة خلال أسبوعين، بينما كانت 29 إصابة وافدة من الخارج.ومنذ أن خففت كوريا الجنوبية تدابير التباعد الاجتماعي ذات المستويات الثلاثة بدرجة واحدة إلى أدنى مستوى في 12 أكتوبر، أظهرت الأرقام اليومية تقلبات صعود وهبوط، وتتراوح حول 100 إصابة.وجاءت أحدث الحالات في الغالب من دور رعاية المسنين والمستشفيات والمرافق الأخرى، لكن الإصابات الجماعية المتفرقة حدثت في تجمعات صغيرة للعائلات والأصدقاء في جميع أنحاء البلاد، ومع استمرار الإصابات في دور رعاية المسنين، تخطط السلطات الصحية لإجراء اختبارات الفيروس على نطاق واسع بين كبار السن في هذه المرافق لمنع انتشار الفيروس في مرحلة مبكرة.وفي هذا الصدد، قال وزير الصحة الكوري الجنوبي بارك نونج-هو، في اجتماع مع مسؤولين بالصحة، إن الاختبارات الاستباقية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في دور رعاية المسنين في منطقة العاصمة سول ومقاطعات أخرى منذ منتصف أكتوبر ساعدت على اكتشاف 22 حالة مقدما ومنع انتشار الفيروس، وأضاف "ستوسع الحكومة الاختبارات الاستباقية بالتشاور مع الحكومات المحلية عبر البلاد وغيرها من الاختبارات المنتظمة كإجراءات احترازية".ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 52 حتى منتصف الليل، ارتفاعا عن 49 مريضا تم الإبلاغ عنهم في اليوم السابق.