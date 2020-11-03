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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 49 حالة كورونا جديدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:32 ص
حالة كورونا جديدة
حالة كورونا جديدة
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 5 إصابات منقولة محليا تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، و61 حالة بدون أعراض، و44 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86 ألفا و70 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 8 حالات في شنجهاي، و8 في كل من قوانغدونغ وسيتشوان، و4 في كل من منغوليا الداخلية وفوجيان وهوبي، و2 في كل من بكين وتيانجين، وحالة واحدة في كل من جيانغسو وتشجيانغ وشاندونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3 آلاف و445 حالة غادر منها 3 آلاف و120 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس، ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 ألفا و45 شخصا، مشيرة إلى أن 15 ألفا و585 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مازالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 514 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 61 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 48 وافدا من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 725 حالة منهم 493 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5 آلاف و336 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 563 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5 آلاف و102 مريض في هونج كونج، 46 مريضا في ماكاو، و519 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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