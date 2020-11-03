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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. وزيرة الثقافة تشهد ختام «نجوم المسرح الجامعى»

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:00 ص
الدكتورة إيناس عبدالدايم
الدكتورة إيناس عبدالدايم
نضال ممدوح
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تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ بمسرح الساحة بالهناجر، حفل ختام الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وتعد مواسم المسرح الجامعي – خلال دوراته الأربعة - من الفعاليات الفنية البارزة، والتي تعد متنفسًا لشباب مصر من المبدعين. حيث أن عروض المهرجان الثلاثة الفائزة بالمراكز الأولى٬ تمنح فرصة العرض بمركز الإبداع الفني بالقاهرة، ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، لتكون بداية انطلاقه لجيل من مبدعي المسرح.

كما يحصل الفائزين في كل من الفروع التالية: أفضل عرض، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل مخرج، أفضل مهندس ديكور، أفضل مصمم ملابس، على منحة دراسية مجانية باستديو مسرح مركز الإبداع الفني بالقاهرة.

وشاركت في هذه الدورة عروض: "لا حقيقة عند بوابة راشمون" إخراج كريم شهدي، " لكنها تدور" إخراج عمرو صلاح، "الضيف" إخراج محمد أسامة الخضري، "مرساة في محيط هيستيري" إخراج سعيد سالمان، "توم وجيري" إخراج شريف رجب، "أفراح القبة" إخراج محمد بكر، "مسيرة في الغابة ـ السقوط شئ حتمي" إخراج فادي أحمد، "الإخوة كرامازوف" إخراج عمرو وهبة، "اثبات العكس" إخراج محمد كسبان، "وفاة بائع متجول" إخراج سعيد مدكور.

ضمت لجنة تحكيم الدورة الرابعة الفنان محمد دسوقي "رئيسًا"، وعضوية كلًا من الفنان القدير إيهاب فهمي، والدكتور سمير شاهين، المخرج إسلام امام، والدكتورة مروة عودة، كما تكونت لجنة المشاهدة من النقاد: باسم صادق، مي سليم، هند سلامة.

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