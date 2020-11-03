ترامب عن أحداث فيينا: هجمات شريرة يجب أن تتوقف

علق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على هجمات فيينا بالنمسا بأنها "هجمات الشريرة" ويجب أن تتوقف، وذلك نقلًا عن "سكاي نيوز".وأعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء أمس الإثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.