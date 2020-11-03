حظك اليوم.. برج الجدى الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:44 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الجدي ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: إذا عملت بجهد كبير ستنال حقك من أرباب العمل، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير.
عاطفيًا: راجع ملفاتك مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.
صحيًا: احم نفسك جيدًا، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.
مهنيًا: إذا عملت بجهد كبير ستنال حقك من أرباب العمل، وهذا ما يشعرك بارتياح كبير.
عاطفيًا: راجع ملفاتك مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.
صحيًا: احم نفسك جيدًا، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.