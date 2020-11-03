حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، التوقعات الفلكية لبرج العقرب، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل، والتي تكون في معظمها لمصلحتك.عاطفيًا: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك، كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.صحيًا: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.