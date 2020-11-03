حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 3 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، التوقعات الفلكية لبرج الميزان، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا استثنائية، ويشير إلى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية.عاطفيًا: قد تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعًا إنما إيجابًا.صحيًا: بادر فورًا إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.