حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
هويدا سعيدطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي التوقعات الفلكية لبرج الأسد ليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 على النحو التالي:
مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى هدايا وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.
صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا قد يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.
مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى هدايا وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.
عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.
صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا قد يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.