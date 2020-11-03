رئيس بنما يعزل نفسه بعد إصابة أحد مساعديه بكورونا

قالت رئاسة بنما إن الرئيس لورنتينو كورتيزو بدأ عزلًا ذاتيًا بعدما تبين إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا.ولم تعلن الرئاسة اسم أو منصب المسؤول المصاب، وذكرت الرئاسة على تويتر أن كورتيزو خضع لإختبارين أثبتا خلوه من الفيروس لكنه سيواصل عزل نفسه "إلى حين تكرار الفحوص خلال بضعة أيام".