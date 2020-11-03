رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

811 إصابة بكورونا فى إسرائيل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
كورونا فى إسرائيل
كورونا فى إسرائيل
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 811 إصابة و26 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 811 لتصل إلى مستوى 315589 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 26 وفاة جديدة جراء المرض ليصل إجمالي ضحايا الجائحة إلى 2579 متوفيا.

وأشارت البيانات الأخيرة إلى أن 9644 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج من الفيروس، بينهم 385 في حالات حرجة و163 بحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعية، بينما يبلغ عدد المتعافين 303366 شخصا.

وكانت إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي فرضت إغلاقا عاما ثانيا حيث أعلنت قيودا واسعة في 18 سبتمبر لكنها بدأت بتخفيفها في أكتوبر.

ودخلت إسرائيل يوم 1 نوفمبر إلى المرحلة الثانية من تخفيف الإغلاق حيث تم استئناف الدروس في الصفوف الـ4 الأولى بالمدارس مع فتح بعض المنشآت العامة والسماح بإجراء المراسم الدينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020

بلاغ ضد والد «طفل المرور» لإهماله في تربيته

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»