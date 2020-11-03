حصيلة قياسية لإصابات كورونا فى إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زاد اليوم الثلاثاء بواقع 55019 حالة، في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن الوفيات زادت بواقع 379 حالة ليصل الإجمالي إلى 36257 في البلاد منذ بدء الجائحة.وعدد حالات الوفاة المسجل أمس الإثنين هو الأكبر في يوم واحد خلال الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، لكنه ما زال أقل بكثير من العدد القياسي وقت ذروة الموجة الأولى في أواخر مارس الماضي، والذي بلغ قرابة 900 حالة.