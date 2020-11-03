8501 إصابة جديدة بكورونا و179 حالة وفاة فى البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، إن البرازيل أبلغت عن 8501 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، و179 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.وكشفت بيانات الوزراة أن عدد الإصابات سجل حتى الآن 5554000 حالة إصابة منذ بدء الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 160253.تجدر الإشارة إلى أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة ضحايا بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة، كما تأتي في المركز الثالث عالميا من حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.