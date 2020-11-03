بايدن يتقدم على ترامب بفارق طفيف فى الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية

بدأ المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن متقدمًا بفارق طفيف على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.وأظهر استطلاع نشرته «رويترز - إبسوس» اليوم، أن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.وقبل أسبوع، أظهر استطلاع «رويترز - إبسوس» نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.وأشار الاستطلاع إلى أن 50 % من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46% ترامب، وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49% لبايدن و47% لترامب.وأجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.أما في أريزونا، فقد أجري الاستطلاع في الفترة نفسها، وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49% على ترامب الذي حصل على 47%.وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49% مقابل 48% لترامب.وأوضح استطلاع أخير أجري على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52%إنهم يدعمونه، بينما قال 44% إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.وأجري الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من 29 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر وشمل 1333 شخصًا بينهم 914 ناخبًا مرجحًا، وهو يحمل هامش خطأ بواقع أربع نقاط مئوية.