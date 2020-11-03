رئيس وزراء بريطانيا يعزى النمسا بعد الهجوم الإرهابى فى فيينا

قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التعازي للنمسا بعد الهجوم الإرهابي في عاصمة البلاد فيينا، مساء الإثنين.وكتب جونسون عبر «تويتر»: «أشعر بصدمة عميقة جراء الهجمات الرهيبة في فيينا مساء اليوم، أفكار المملكة المتحدة مع شعب النمسا، ونحن نقف إلى جانبكم ضد الإرهاب».يذكر أن عدة مسلحين أطلقوا النار على المارة في عدة مواقع بالعاصمة النمساوية، مساء الإثنين، وأسفرت الهجمات عن مقتل شخص على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بجروح.ووصفت السلطات النمساوية الهجوم بأنه عمل إرهابي، مؤكدة القبض على عدة مهاجمين وتصفية واحد.