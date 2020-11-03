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القبلة

فى ملتقى الصوفية.. دكتور سنغالى يكشف دور الزعامة الصوفية فى مواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:42 ص
الدكتور مرتضي بوسو
الدكتور مرتضي بوسو
كتب: عمرو رشدي
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شارك الدكتور مرتضي بوسو، القاضي الشرعي بالسنغال ومستشار العلاقات الخارجية للطريقة المريدية، في فعاليات الملتقي العالمي الـ15 للتصوف، والذي نظم هذا العام إفتراضيًا عبر شبكة الإنترنت، حيث شارك «بوسو» في الجلسة الثالثة، وكانت مداخلته بعنوان «دور الزعامة الروحية الرشيدة في مواجهة أزمات كوفيد-19: الخلافة العامة للمريدية نموذجًا».

وتطرق«بوسو» إلى دور الزعامة الروحية والصوفية في القارة الإفريقية في مواجهة أزمة كورونا المستجد، مبرزًا نماذجًا من العطاء والتكافل والتضامن الاجتماعي للطريقة المريدية بالسنغال، إضافة إلى السهر على رعاية الفقراء والمحتاجين ودعوة مريديها والناس كافة إلى الالتزام بمبادئ الحجر الصحي، وهي صورة عملية لروح المسؤولية لدى الطرق الصوفية عامة.

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