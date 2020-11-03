التفاصيل الكاملة لحفل على الحجار فى مهرجان الموسيقى العربية (صور)

أطرب الفنان الكبير علي الحجار جمهوره في حفله الغنائي الذي كان ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته التاسعة والعشرين، والمقام على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.وبدأ المطرب الكبير علي الحجار، حفله على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، بأغنية "على قد ما حبينا" برفقة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ثم قدم بعدها أغنية "يا طالع الشجرة".وتألق "الحجار" خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية وقدم العديد من الأغاني الجديدة والتي استمع إليها الجمهور لأول مرة ما جعل الحفل يتصدر التريند على منصات السوشيال ميديا المختلفة.وقدم المطرب الكبير علي الحجار للجمهور لأول مرة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مفيناش م الخوف" والتي من كلمات الكاتب الصحفي محمد العسيري رئيس تحرير جريدة الدستور، وألحان الموسيقار الكبير خالد داغر، والتي تفاعل معها الجمهور، وتعتبر إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.كما قدم "الحجار" خلال الحفل 18 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي وسط حضور جماهيري كبير، وهم: "على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم آدم، لمّا الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مفيناش من الخوف، وتجيش تعيش، اللي شاري، مسألة مبدأ 2، عارفه، انت المدد، زي الهوى، جفنه علّم الغزل، وبوابة الحلواني".وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1- 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.