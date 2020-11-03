الشرطة التشيكية تجرى عمليات تفتيش على الحدود مع النمسا

قالت الشرطة التشيكية، اليوم الثلاثاء، إنها تجري عمليات تفتيش على الحدود مع النمسا للمارة والسيارات بعد هجوم فيينا، وذلك بحسب فضائية "الحدث".وفي سياق متصل، أعلنت السلطات النمساوية أن الهجوم شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار لكن لم يتم توضيح عددهم حتى الآن.ووصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، العملية بالهجوم بالإرهابي الشنيع، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.