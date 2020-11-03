رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتهامات متبادلة حول إعلان النتائج بالانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:49 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
وكالات
طباعة
تستعد حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن لقضاء ليلة انتخابات طويلة، داعية البلاد ووسائل الإعلام إلى تجاهل أي إعلان انتصار من الرئيس دونالد ترامب قبل فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أخبر المقربين منه أنه سيعلن النصر ليلة الانتخابات، إذا تبين أنه متقدم على خصمه بايدن، حتى ولو لم يتم الانتهاء من عملية فرز الأصوات، إلا أن ترامب عاد ونفى صحة هذا الموضوع، قائلا: "هذه كلها أنباء كاذبة"، مؤكدا أنه سيعمل مع فريقه القانوني لما بعد يوم الانتخابات وسينفذ قرار المحكمة بالسماح بفرز بطاقات التصويت البريدية إذا وصلت متأخرة.

وفي السياق، شددت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في إفادة يوم الإثنين على أنه "لن يتم إعلان فوز دونالد ترامب في ظل أي سيناريو ليلة الانتخابات".

وأوضحت الحملة أن بايدن لديه ثلاثة مسارات للحصول على 270 صوتًا انتخابيًا، مشيرة إلى أن الأرقام المبكرة تظهر أنهم حصلوا على عدد كاف من الأصوات لجعل فوز ترامب صعبًا في يوم الانتخابات.

وذكرت ديلون أن ترامب سيحتاج إلى 61% من الأصوات في يوم الانتخابات للفوز في ولاية ويسكونسن، و62% في ولاية كارولينا الشمالية أما في ولاية أريزونا، حددت الرقم بنسبة 60% للتغلب على الأصوات التي يعتقد معسكر بايدن أن نائب الرئيس السابق قد فاز بها بالفعل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوهات التنمر.. التحقيق مع «طفل المرور» و4 من أصدقائه

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

«طفل المرور» ينهار بالبكاء بعد ضبطه للمرة الثانية: «والله ما شتمت حد»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»