مستشار النمسا: نشر قوات الجيش وسط فيينا

وصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الإثنين فيينا، بالإرهابي، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.وأكد المستشار النمساوى على نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.وقال مراسل تلفزيون أو.آر.إف في النمسا، إن 15 من ضحايا الهجوم يعالجون في مستشفيات فيينا و7 منهم في حالة خطيرة.فيما قالت الشرطة النمساوية إن هجوما وقع في فيينا، مساء الإثنين، وتم تنفيذه في ستة مواقع، وقُتل شخص وأصيب عدد آخر بينهم شرطي.