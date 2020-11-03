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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:54 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
هبه محمد
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تبذل وزارة النقل وهيئة السكك الحديد المزيد من الجهود لتقديم أفضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وتنصح السكك الحديد الراكب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من وباء كورونا.

وتقدم «الدستور» لقرائها مواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء 3-11-2020 في القاهرة وجميع المحافظات، كالتالي:

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد:

قطار رقم 1143 - مميز
يبدأ في التحرك من محطة مغاغة في الساعة 6:20، وينهي رحلته في القاهرة.

قطار رقم 935 - مكيف
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.

قطار رقم 1935 - مكيف
ويبدأ القطار في التحرك الساعة 7:00 من المنيا، ويصل المحطة النهائية في القاهرة بتمام الساعة 10:05.

مواعيد القطارات المميزة: 
قطار رقم 956 - مختلط 
يتحرك القطار من محطة بورسعيد في الساعة 13:00، وينهي رحلته في القاهرة الساعة 17:25.

قطار رقم 954 - مختلط
يتحرك القطار في تمام الساعة 12:40 من الإسماعيلية، يصل القاهرة في الساعة 15:50.

قطار رقم 966 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك من محطة دمياط في الساعة 12:15، ويصل القاهرة في الساعة 18:15.

قطار رقم 586 - مختلط 
ينطلق القطار بالتحرك بتوقيت الساعة 14:15 من الإسكندرية، ويصل طنطا الساعة 16:20.

قطار رقم 948 - مختلط
يبدأ القطار في التحرك بداية من المنصورة بتوقيت الساعة 6:30، ويصل القاهرة في الساعة 9:05.

قطار رقم 662 - ركاب
يبدأ القطار في التحرك من محطة التحرير من الساعة 6:00، ويصل محطة بالقاهرة في تمام الساعة 8:35.

قطار رقم 268 -ركاب
يبدأ القطار في التحرك بداية من محطة المنصورة في تمام الساعة 12:30، ويصل بالمحطة النهائية في طنطا في تمام الساعة 14:05.

قطار رقم 1116 - مكيف
يبدأ القطار في التحرك من الإسكندرية إلى محطة قطار سكة حديد أبوحمص، ويبدأ في التحرك من الساعة 2:25 مساء.

قطار رقم 12 - مميز
يتحرك القطار بداية من الإسكندرية إلى محطة القاهرة، ويتوقف في عدد من المحطات ومنها: «سيدي جابر- طوخ- بركة السبع- شبرا الخيمة- كفر الدوار».

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