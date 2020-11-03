خوف حقوقى من ترهيب الناخبين قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية

كشفت شبكة "سيدني مورنينج" الأسترالية، عن تخوفات حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية من عمليات ترهيب الناخبين قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الأمريكية التي تبدأ اليوم الثلاثاء بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.وقالت الشبكة في تقريرها إن الشكوى من ترهيب الناخبين تزداد في ظل استعداد مجموعات الدعوة للانتخابات لاحتمال ترهيب الناخبين في صناديق الاقتراع على الرغم من أن أسابيع الاقتراع المبكر ظلت هادئة في الغالب إلا أن الحالة المزاجية غير المستقرة في البلاد خلال عام مع احتدام الصراعات الحزبية واندلاع العنف في الشوارع يزيد هذه المخاوف.وقالت كريستين كلارك رئيسة المجموعة والمديرة التنفيذية لها، أمس الاثنين، إن هناك زيادة طفيفة في الشكاوى بشأن ترهيب الناخبين على الخط الساخن الذي يديره برنامج حماية الانتخابات غير الحزبي في لجنة المحامين للحقوق المدنية بموجب القانون.