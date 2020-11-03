زينب غريب ضيفة «الراديو بيضحك» مع فاطمة مصطفى على 9090

تحل الفنانة زينب غريب ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، اليوم الثلاثاء، وذلك عبر إذاعة الراديو 9090، حيث يذاع البرنامج من الساعة 6 وحتى الـ8 مساء، ومن المفترض أن تتحدث زينب خلال الحلقة عن نجاحها في مسلسل "بـ 100 وش"، الذى حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه في شهر رمضان الماضي.بالإضافة إلى مشاركتها مؤخراً بمسلسل "إلا أنا" من خلال حكاية "ضى القمر"، والتي لعبت فيه دور زوجة الفنان محمد شاهين، في حكاية من بطولة الفنانة كندة علوش، سلطت الضوء على المعاناة الكبيرة التي تمر بها السيدات اللاتي يمررن بمشاكل في الإنجاب.برنامج "الراديو بيضحك" استضاف مؤخراً عدد من نجوم الفن مثل أحمد السقا، أحمد عز، كريم عبدالعزيز، صابرين، خالد الصاوي، وآخرون.