قبل ساعات من انطلاقها.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأغرب فى التاريخ

ساعات قليلة وانطلق الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وتعد هذه الانتخابات هي الأغرب في تاريخ الانتخابات الأمريكية لعدة أسباب.وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن هناك ما يقرب من 96 مليون شخص قاموا بالتصويت قبل يوم الانتخابات في 3 نوفمبر وهو رقم قياسي، مما يعني أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ستكون الأولى في التاريخ التي يصوت فيها عدد أكبر من الناس قبل يوم الانتخابات أكثر من الانتخابات الرئاسية.وأوضحت أن هذا قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض المخالفات في ليلة الانتخابات، بمعنى ظهور النتائج أسرع من المعتاد في بعض الأماكن بينما تتأخر بشكل كبير في أماكن أخرى.كما قد تؤدي موجة فيروس كورونا الجديدة الرهيبة إلى إبطاء التصويت والفرز.ويقول مسئولو الانتخابات الأمريكية والمؤسسات الإعلامية التي عادة ما تدعو لإجراء سباقات ليلة الانتخابات، إن هناك فرصة جيدة ألا يكون الفائز في الانتخابات واضحًا بحلول منتصف ليل الثلاثاء، لن يكون هذا غير عادي - فقد تجاوز العد منتصف الليل في ثلاث من الانتخابات الخمسة الأخيرة، في أعوام 2000 و2004 و2016.من ناحية أخرى، قد نحصل على نتيجة في السباق الرئاسي بنهاية الليل إذا حقق أي من المرشحين فوزًا حاسمًا في ولايات رئيسية، ويمكن أن توفر البيانات من الإقبال الضخم المبكر للناخبين رؤى مهمة حول كيفية سير الانتخابات.