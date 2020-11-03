اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

تستضيف مكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباي بالقلعة٬ في العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء٬ ورشة فنية بعنوان "ولد الهدى"٬ والتي ينظمها قطاع شئون الإنتاج الثقافي ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوى.وتأتي الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ وتهدف الورش إلى تعريف النشء بالفنون التراثية المادية واللامادية، من خلال تقديم تاريخي وفني وترفيهي، بطرق مبتكرة يسهل على الطلاب استيعابها، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنمية قدراتهم، ويشارك في الورشة عدد من طلاب المدارس، التابعة للإدارات التعليمية بمنطقة الخليفة والسيدة زينب وعابدين.وتعقد الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.