«السنافى» يعتمد الخطة المستقبلية لـ2021 لاتحاد المقاولين العرب

أعلن علي فاخر السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب، عن أنه تم التصديق على اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بحضور 22 دولة عربية عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية حيث تم إقرار ميزانية الاتحاد عن الفترة 31 ديسمبر لعام 2019 وحساب الإيرادات والمصروفات عن عام 2019.وقال «السنافي» في تصريحات لـ«الدستور » أنه اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الخطة المستقبلية للأمانة العامة لعام 2021 بالإضافة إلي إقرار الموازنة التقديرية لعام المقبل 2021.وأضاف رئيس الاتحاد، أنه تمت الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بشأن مشاركة المقاول العربي بدور فاعل بمشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية المتضررة من الأحداث التي تمر بها في الفترة الماضية، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات والمجهودات أعضاء الاتحاد في مواجهة جائحة كورونا.وأشار إلى أنه تم إقرار مجلس إدارة الاتحاد على متابعة إدراج نسبة أفضلية للمقاول العربي عضو كيان الموجود ببلده وعضو اتحاد المقاولين العرب على ان يتم استيفاء الشروط المطلوبة عن مشاركته بالمناقصات التى يتم طرحها ومعرفة تمويل الحكومات العربية أو صناديق التمويل والبنوك العربية التي تم عرضها باجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى خلال الفترة 9 مايو 2018.