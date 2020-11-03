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اقتصاد

بينها «بندقية ضغط».. جمارك سفاجا تضبط 14 محاولة تهرب جمركى

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:48 ص
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 14 محاولة تهرب جمركى، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة أحمد رشدي وحسام عشماوى مديرى الإدارة، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ14 من الركاب المصريين القادمين، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء، و17 قطعة سلاح أبيض، و650 طلقة المسدسات الخرسانة، و738 عبوة مستحضرات تجميل، منها 370 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، و118 قرص سولبادين، و63 علبة أدوية بيطرية، و80 ساعة رجالي، و90 كاميرا، و86 جهاز صغير مزود بشريحة، و5 جركن عسل نحل، و1416 زجاجة عطور، وكمية من السجائر والأقمشة وطلمبات المياه وقطع غيار السيارات، مخبأة داخل  طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

وقام بالضبط كل من محمد عبد الراضي، ومصطفى حسين، وسيد محمد، وعلى يونس، ووائل السمان، ومحمد عادل، وعمر عبد اللاه، ومحمود سمير، من إدارة الحركة، تحت إشراف أحمد عاشور ومحمد عبد الرؤوف مدير التعريفة، ومدحت علي، ووائل الشريعى، وأحمد السعيد، وإبراهيم النقراشي، بإدارة التعريفة، ومن الشؤون القانونية شعبان الريس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 919 ألفًا و608 جنيهات.

وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى
محاولة تهرب جمركى

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