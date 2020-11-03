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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1080 إصابة جديدة بكورونا و9 حالات وفاة فى لبنان

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:20 ص
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1080 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 83697 حالة.

وكشف تقرير الوزارة، أنه تم أيضا تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 652، مبينا أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 805، من بينها 276 في العناية المركزة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أجريت وصل إلى 6565 فحصا، فيما أجري 1246 فحصا في المطار.

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