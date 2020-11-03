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فن

وزيرة الثقافة تتابع فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بـ3 مدن

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:48 ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
حسن أمين
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تابعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الليلة الثانية من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ29، والذى تديره الفنانة جيهان مرسى، وأقيم على مسرح النافورة بالأوبرا.

وقالت عبد الدايم إن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد الأحداث الفنية البراقة التى تدعو للفخر وتبرز ريادة مصر الحضارية، باعتباره أعرق المحافل المتخصصة فى الوطن العربى.

وأضافت أن إقامة هذه الدورة، وسط الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم كله، أكد إيمان الدولة بأهمية دور الفنون والثقافة فى مسيرة التنمية، مشيرة إلى تعدد الأشكال الإبداعية التى تضمها الفعاليات وتساهم فى خطط صون الهوية وحفظ التراث.

وشهد الحفل جولة فى عالم الإبداعات الفنية الساحرة، تألق خلاله النجم على الحجار فى مجموعة من أعماله التى تحمل الكثير من القيم النبيلة والمشاعر الإنسانية السامية كان منها "على قد ما حبينا"، "يا طالع الشجرة"، "اعذريني"، "ريشة"، "أنا كنت عيدك"، "قبل ما تواعد"، "عم آدم"، "لما الشتاء يدق البيبان"، "الليل وآخره"، "مافيناش م الخوف"، "تيجيش نعيش"، "اللي اشترى"، "مسألة مبدأ"، "عارفة"، "إنت المدد"، "زي الهوى"، "بوابة الحلواني"، و"جفنه علم الغزل" من الأعمال التراثية، وذلك بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف الذى لفت الأنظار بأدائه المتناغم والمتميز.

ووجه "الحجار" الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها للفعاليات الإبداعية فى مختلف أنحاء الوطن، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية التى تتخذها الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسبق ذلك فاصل للموسيقار وعازف العود باسم درويش، مؤسس الفريق المصرى الألمانى "كايرو ستيبس"، حيث قدم مجموعة من مؤلفاته الخاصة التى تمزج بين الطابع الشرقى والكلاسيكى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، كان منها "جاردن سيتي"، "بكرة"، "صعيدي"، "انفراج"، "عنبر"، "رقصة النيل"، "سيوة"، "رقصة من الخليج"، وتناغمت معها على شاشة خلفية المسرح لوحات تشكيلية متنوعة، كما استضاف المنشد على الهلباوى ليشارك بالغناء فى مؤلفة ارابيسكان بمختارات من أشعار ابن الفارض.

وامتدت الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث أعيد حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة، وتضمن عملًا غنائيًا جديدًا تم تقديمه لأول مرة بعنوان "تحيا الموسيقى" كلمات الشاعر هانى عبد الكريم، ألحان الموسيقار زياد الطويل، توزيع الموسيقار يحيى الموجى، إلى جانب مختارات من التجليات الموسيقية لعمالقة الفن الذين تم إهداؤهم الحفل كان منها لجمال سلامة "محمد رسول الله"، "أمى"، "المدن"، "المصريين أهم"، "اتقدم"، "قال جانى بعد يومين"، ومن مؤلفات حلمى بكر "حبايب مصر"، "عرباوى"، "فاكرة"، "على عينى"، ومن أعمال محمد سلطان "أوعدك"، "يا ريتك معايا"، "مسافات"، و"بكرة تعرف"، تألق خلالها كل من أيمان عبد الغنى، مى حسن، أحمد عفت، أميرة أحمد، أحمد إبراهيم، سوما، سارة سحاب، ياسر سليمان، أيات فاروق، غادة آدم ونادية مصطفى.

وتضمن الحفل نخبة من الأعمال التي قدمها عمالقة الفن حلمي بكر، محمد سلطان وجمال سلامة وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سوما، أحمد عفت، إيمان عبد الغني، آيات فاروق، غادة آدم، ياسر سليمان، أميرة أحمد، مي حسن، سارة سحاب.

وعلى مسرح أوبرا دمنهور، أقيم حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وضم مختارات من روائع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم أداها كل من رضوى سعيد، ريم حمدي ورحاب عمر.
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية

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