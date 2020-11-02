شاهد.. منفذ هجوم فيينا يطلق النار على المارة

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي يقع في ساحة شويدنبلاتز.





أظهرت لقطات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة إطلاق أحد منفذي الهجوم على كنيس يهودي بالنمسا النار على المارة في الشارع الذي يقع به الصرح الديني.وتظهر اللقطات المتداولة إطلاق المسلح الذي يحمل بندقية رشاشة ويحمل معه حقيبة يبدوا أنها تحتوي على أسلحة ومتفجرات أخرى كما يضع ما يشبه العمامة على رأسه.وأوضحت اللقطات إطلاق المهاجم عدة طلقات على أحد المارة دون النظر لهويته فيما طاردته قواته الشرطة حتى أردته قتيلا.يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي بالعاصمة فيينا.