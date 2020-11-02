شاهد.. مقتل منفذ الهجوم على كنيس يهودي بالنمسا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مقتل أحد منفذي هجوم النمسا قرب كنيس يهودي.وتظهر اللقطات المتداولة مقتل منفذ الهجوم وهو ملقى على الأرض بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن التي هرعت إلى مكان الحادث.يذكر أن الحادث أسفر عن مقتل 7 أشخاص جراء هجوم شنته مجموعة مسلحين فجر أحدهم نفسه قرب كنيس يهودي بالعاصمة فيينا.وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي يقع في ساحة شويدنبلاتز.