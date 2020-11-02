علي الحجار يفتح «بوابة الحلواني» لجمهوره في «الليل وآخره» بالأوبرا (صور)

أطرب الفنان علي الحجار جمهوره في حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته التاسعة والعشرين والمقام على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية.وقدم الحجار خلال الحفل 18 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي وسط حضور جماهيري كبير وهم: "على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم آدم، لمّا الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مفيناش من الخوف، وتجيش تعيش، اللي شاري، مسألة مبدأ 2، عارفه، انت المدد، زي الهوى، جفنه علّم الغزل، وبوابة الحلواني".وافتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين..وتزينت دار الأوبرا المصرية لاستقبال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة الذي تم تشييده خصيصا لاستقبال حفلات المهرجان ويتسع مسرح النافورة لأكثر من 1000 مشاهد، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.ويعد أبرز النجوم المشاركين في الدورة الجديدة لـ مهرجان الموسيقى العربية كلا من: صابر الرباعي، وعلي الحجار، وعاصي الحلاني، وهاني شاكر، وسعد رمضان، وسوما، وكارمن سليمان، وخالد سليم، ومحمد الشرنوبي، ووائل جسار، ومدحت صالح، كما يغيب عن هذه الدورة الموسيقار عمر خيرت وأنغام وأصالة ومروان خوري ورامي عياش ومحمد الحلو.