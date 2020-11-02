مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى البحيرة

لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث سير أثناء عبوره طريق "دمنهور - دسوق"، أمام قرية كفر سعد التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، صدمته سيارة ملاكي.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة الرحمانية المركزى يفيد وصول "عبدالحميد.م.خ" 35 عامًا ومقيم بقرية كفر سعد بدائرة المركز جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين أن المتوفي أثناء عبوره طريق "دمنهور - دسوق"، أمام قريته إصطدمت به سيارة ملاكي وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.