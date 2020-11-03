الضوابط الجديدة لشركات السياحة للعمل فى موسم العمرة

تواصل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد إبراهيم اجتماعاتها مع شركات السياحة لوضع الضوابط الخاصة برحلات العمرة المصرية والاتفاق النهائي على آليات وضوابط تنفيذ الرحلات في ضوء الاشتراطات والضوابط التي وضعتها المملكة لضمان صحة وسلامة المعتمرين.وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الضوابط الجديدة ستتضمن أن تقدم شركات السياحة الراغبة للعمل في الموسم الجديد بأن تقدم خطاب ضمان إلى وزارة السياحة، كما يتم حاليًا التفاوض مع أحد شركات التأمين لتأمين المعتمرين في حالة إصابتهم بفيروس كورونا.وفي ذات السياق بدأت سلطات المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي للقادمين من الخارج بـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلى يوميا بالمسجد النبوي وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.