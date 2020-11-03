رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الضوابط الجديدة لشركات السياحة للعمل فى موسم العمرة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
موسم العمرة
موسم العمرة
رامى حسين
طباعة
تواصل لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برئاسة أحمد إبراهيم اجتماعاتها مع شركات السياحة لوضع الضوابط الخاصة برحلات العمرة المصرية والاتفاق النهائي على آليات وضوابط تنفيذ الرحلات في ضوء الاشتراطات والضوابط التي وضعتها المملكة لضمان صحة وسلامة المعتمرين.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن الضوابط الجديدة ستتضمن أن تقدم شركات السياحة الراغبة للعمل في الموسم الجديد بأن تقدم خطاب ضمان إلى وزارة السياحة، كما يتم حاليًا التفاوض مع أحد شركات التأمين لتأمين المعتمرين في حالة إصابتهم بفيروس كورونا.

وفي ذات السياق بدأت سلطات المملكة العربية السعودية المرحلة الثالثة من مراحل عودة العمرة والزيارة وأداء الصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي للقادمين من الخارج بـ20 ألف معتمر و60 ألف مصلى يوميا بالمسجد النبوي وسيتم تنظيم دخولهم إلى الحرمين الشريفين بحسب المواعيد المعتمدة من تطبيق "اعتمرنا" ووفق الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

موضوعات متعلقة

حبس سائق ميكروباص دهس «سوزوكى» تقل أطفالًا بالبدرشين (صور)

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

«الصحة»: 189 إصابة جديدة بكورونا.. و13 حالة وفاة

إعدام قاتل الطفل الإيطالي بالدقهلية

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

«بتعمل إيه يا ابني».. فيديوهات جديدة على هاتف «طفل المرور» وأصدقائه

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

4 إصابات جديدة بكورونا فى الدورى الإنجليزى الممتاز

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

اليوم.. «ولد الهدى» ورشة فنية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»