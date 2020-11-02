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محافظات

مصرع سائق توكتوك ومرافقه صدمتهما سيارة نقل بـ«زراعي المنيا»

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:09 م
مصرع سائق ومرافقه
مصرع سائق ومرافقه
المنيا ـ على حسين
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اصطدمت سيارة مسرعة بتوك توك بالطريق الزراعي في زمام قرية منسافيس بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، ما أسفر عن مصرع السائق ومرافقه.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وتوك توك على الطريق الزراعي زمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

أسفر الحادث عن مصرع إسلام أ، 18 عامًا، محمد خ، 19 عاما، مقيمان بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص، إثر اصطدام سيارة نقل بتوك توك قيادة الأول.

انتقل رجال الأمن وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل بسرعة زائدة، اصطدمت بتوك توك يسير على الطريق الزراعي، أمام قرية منسافيس، ما أسفر عن مصرع سائق التوك توك ومرافقه، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، والعرض علي النيابة التي باشرت سير التحقيقات.

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