لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا (فيديو)

وقال وزير داخلية النمسا إنه يعتقد أن إطلاق النار وسط فيينا هجوم إرهابي، ونفذه عدد من الأشخاص.





أظهر فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الإثنين، لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي وسط فيينا، وصور أحد منفذي الهجوم، وصور سقوط مصابين بالقرب من موقع إطلاق النار.وقتل شخص وأصيب آخرون في حادث إطلاق نار قرب كنيس يهودي بالعاصمة النمساوية فيينا، ونقلت وسائل إعلام نمساوية عن وزارة الداخلية تأكيدها أن أحد المهاجمين "قتل فيما فر آخر".وأوضحت أن ضابطا في الشرطة أصيب بجروح خطيرةٍ في عملية إطلاق النار.