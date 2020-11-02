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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

حشرات غريبة تهاجم منطقة الصاغة بالأقصر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:24 م
حشرات غريبة تهاجم
حشرات غريبة تهاجم منطقة الصاغة
هدى الأمير
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شهدت حارة هنرى بمنطقة الصاغة، الكائنة بوسط مدينة الأقصر، مساء الاثنين، انتشارا مكثفا لحشرات مختلفة من نوعها.

قال الدكتور عاطف أحمد وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر إن الحشرات زاحفة قارضة ماصة، غريبة الشكل تأخذ جميعها حجم واحد ولا ترى إلاّ بالعين المجردة، مؤكدًا أنه تم البحث عنها بجميع الوسائل، لكن لم يتم التوصل إلى مصادر لها حتى هذه اللحظة.

أوضح وكيل الوزارة أن الحشرات تشكل خطرًا على المواطنين، لأنها ناقلة للأمراض من شخص لآخر حيث تتغذى على مص دماء حيوانات معينة وتتطفل عليها، لكنها فى الأساس لا تتطفل على جسم الإنسان، لافتًا إلى أن هذه الحشرات تسببت في إزعاج المواطنين، لكثرتها بهذه المنطقة تحديدًا، وحتى الآن لم تعرف أسباب انتشارها. 

أكد عاطف أن غدًا سيتم تكثيف حملات الرش الوقائية من هذه الظواهر بالمنطقة عن طريق استخدام مركبات كيميائية تعد خصيصًا لها، لكي تقضي عليها، مناشدًا كل مواطن أن يبادر بإبلاغ الأجهزة المعنية عن أى ظاهرة غريبة فور مشاهدتها.

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