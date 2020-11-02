الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»

تطلق الدكتورة لبانة مشوّح وزيرة الثقافة السورية، مؤتمر "الأرشفة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية والخاصة وحتمية التحول الرقمي للوثائق واعتماد معايير ISO MSS"؛ وذلك بالتعاون بين مكتبة الأسد الوطنية ودار الخبرة صناع الجودة العرب، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباح يومي الأربعاء والخميس الموافق لـ" ٤ - ٥ " نوفمبر الجاري في قاعة المحاضرات الرئيسية بمكتبة الأسد الوطنية.وتعتبر حلول حلول "الأرشفة وإدارة السجلات إلكترونيًا "من أهم التقنيات التي تساعد المؤسسات في مواجهة هذه المتطلبات، والتقليل من تخزين الورق ومخاطر تلف الأوراق، والحد من التكلفة.وتستخدم نظم إدارة الوثائق والأرشفة الإلكترونية في متابعة وتخزين الوثائق الإلكترونية أو صور عن الوثائق الورقية والاحتفاظ بإصدارات متعددة منها، ويعتبر نظام إدارة الوثائق جزءًا من أنظمة إدارة المحتوى المؤسسي المتعلقه بإدارة الأصول الرقمية والوثائق المصورة، ونظم سير العمل ونظام إدارة السجلات.