«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

شارك وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقية الدكتور حسن ناظم، في حفل تكريم المؤرخ الكبير الدكتور حسن الحكيم بمناسبة إنجازه 50 مجلدًا ضمن موسوعة المفصل في تاريخ النجف، وذلك خلال زيارة أجراها ناظم إلى الجامعة.والتقى وزير الثقافة رئيس الجامعة الدكتور ياسر لفتة حسون، لمناقشة عدد من القضايا المشتركة في مجال طباعة الكتب والثقافة العراقية، مثنيًا على خطوة الجامعة بتكريم الحكيم على جملة منجزه الفكري.وقال ناظم على هامش التكريم إن "الحكيم علم من أعلام النجف العلمية والثقافية، لما أنجزه من كتب أغنت المكتبة النجفية والعراقية وعلى رأسها موسوعة المفصل في تاريخ النجف، وله مكانة خاصة في وسط المؤرخين العراقيين بوصفه أكاديميًا وباحثًا".يذكر أن الحكيم هو باحث وأكاديمي يعد من أهم المؤرخين في محافظة النجف بالعراق، ألف إلى جانب موسوعته العديد من الكتب، وشغل منصب رئيس جامعة الكوفة وعميد كلية الآداب في فترات سابقة.