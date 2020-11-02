بوتين يبحث صراع قرة باغ مع زعيمي أرمينيا وأذربيجان

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث الصراع العسكري في ناجورنو قرة باغ هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أمس الأحد ومع رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الاثنين.أضاف الكرملين، في بيان دون الخوض في التفاصيل "جرت مناقشة قضايا تسوية نزاع ناجورنو قرة باغ بالتفصيل".وجاءت المحادثات في الوقت الذي تستمر فيه المعارك الشرسة على طول الخط الأمامي للصراع الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 1000 شخص، وربما أكثر من ذلك بكثير.وإقليم ناجورنو قرة باغ معترف به دوليا كجزء من أذربيجان ولكن يسكنه ويسيطر عليه الأرمن.