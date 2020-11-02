إيبارشية ملوي تطلق نظام حجز القداسات بنسبة 25%

أطلقت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا، نظام الحجز المسبق لحضور القداسات من جديد بعد توقف عدة أشهر، وذلك بنسبة 25 % من الحضور بكل كنيسة.ويتم حجز القداسات بكنائس الإيبارشية من خلال موقع إلكتروني خاص بها، وذلك بهدف الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي.وبادرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، باتخاذ عدة إجراءات احترازية مُشددة، تجنبًا لانتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس الأحد، العمل بالإجراءت الاحترازية الجديدة، وذلك وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي منها أن لا تزيد نسبة الحضور في صلوات القداسات علي 25% من الحضور، بحيث يكون فرد واحد على كل دكة، وذلك مع تطبيق كافة الإجراءات الصحية الاحترازية، كما ينطبق ذلك على صلوات الأكاليل والجنازات، المعاهد والمراكز التعليمية الكنسية بكافة مستوياتها وأشكالها.