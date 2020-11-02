رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن تجدد حرصها على التعاون الجاد مع الأمم المتحدة لإنهاء أزمة صافر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:35 م
وزير النفط في الحكومة
وزير النفط في الحكومة أوس العود
أ ش أ
طباعة
جددت الحكومة اليمنية حرصها على التعاون الجاد والمستمر بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء أزمة ناقلة النفط صافر، واتهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وعرقلة أعمال الصيانة وتأخير عملية إفراغ الخزان التي تتم تحت إشراف فريق الأمم المتحدة.

وحمّل وزير النفط في الحكومة أوس العود في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، ميليشيا الحوثي، مسئولية عرقلة أعمال الصيانة وقال إن تلك العراقيل التي تفتعلها الميليشيا ستتسبب بنتائج كارثية.

وأشار إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى وزيادة المخاطر حال غرقها أو انفجارها؛ بسبب التصرفات غير المسئولة من قبل الانقلابيين الحوثيين خلال الفترة الأخيرة من خلال تكثيف حضورها وتواجدها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.

قال "في الوقت الذي يراقب فيه العالم بذعر لحدوث كارثة بيئية واقتصادية في مياه البحر الأحمر والدول المطلة عليها وارتفاع الأصوات العالمية المحذرة من العواقب المأساوية لخزان النفط، نجد التعنت والتصلب الواضح من قوى الانقلاب الحوثية من خلال المماطلة في عملية تفريغ محتوى الباخرة من نفط خام تحت إشراف الأمم المتحدة".

أضاف: "مع وتيرة التحذيرات الدولية والأممية التي تدق ناقوس الخطر في حال تُرك هذا الخزان دون تدخل لإزالة خطورته فإن وزارة النفط والمعادن تحمل الانقلابيين الحوثيين المسئولية الكاملة عن هذه التصرفات غير المسئولة التي إن استمرت فإنها ستؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة سيصعب على العالم التعامل معها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر القضاء على التنوع البيولوجي والبيئي في أكثر من 100 جزيرة يمنية على البحر الأحمر، وإحالة عشرات الآلاف من الصيادين اليمنيين إلى البطالة، والقضاء على مئات الأنواع من الأسماك والمخزون السمكي".

ودعا وزير النفط في الحكومة الشرعية، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى تحمل المسئولية الدولية تجاه هذا الأمر وممارسة مزيد من الضغوطات على ميليشيا الحوثي؛ للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.

موضوعات متعلقة

مصرع 3 بينهم «صحفي» في حادث سير بالمنيا

بلاغ ضد والد «طفل المرور» لإهماله في تربيته

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

الصور

image description

محافظ أسيوط يوجه بتنفيذ التكليفات الرئاسية برصف ورفع كفاءة الطرق

image description

«فتيات فى أدوار قيادية».. زمزم سعد محافظًا لأسيوط ليوم واحد

image description

«مالكها روج لها بالكتابة على الجدران».. الحجز الإداري على منشأة بالمريوطية

image description

«أسيوط» تناقش المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة أبوتيج

image description

ضبط أدوية تؤثر على الصحة النفسية في صيدلية بدمياط

الأكثر قراءة

شاهد.. استسلام 4 من منفذي هجوم فيينا

النائب العام يكشف التفاصيل الكاملة لواقعة «طفل المرور»

اتحاد الكرة في بيان رسمي: فضل يقبل اعتذار كهربا

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

دب ونمر يتوقعان الفائز بانتخابات أمريكا على طريقتهما

علماء فلك يلتقطون صورة مخيفة لـ«سديم الجمجمة»

انتشال طفلتين على قيد الحياة وحصيلة زلزال تركيا ترتفع

العثور على لوحة نادرة للرسام الإيطالي سالاي صديق ليوناردو دا فينشي

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
المزيد

الثقافة

وزير الثقافة الفلسطيني: الوعود الزائفة ستفشل أمام إرادة شعبنا

«الثقافة العراقية» تكرم المؤرخ حسن الحكيم

الأربعاء.. الثقافة السورية تطلق مؤتمر «الأرشفة الإلكترونية للوثائق»

الأربعاء.. عمرو شطوري يناقش «الحب في زمن الاحتباس الحراري» بالنيل الثقافية