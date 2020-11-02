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أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:46 م
الخطيب
الخطيب
وائل توفيق
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"كان الجمهور يغني ويعزف بآلات حديدية في أيديهم ويشيرون إلى أننا سنهزم بخمسة أهداف من فريق أشانتي كوتوكو، كما جاءوا للفندق الذي كنا نقيم فيه وأزعجونا من السادسة صباحًا، فاضطررنا للخروج لمنزل أحد الأصدقاء العرب في غانا".

هكذا حكى محمود الخطيب في برنامج "على فين" على التليفزيون المصري مع الإعلامية فريال صالح، عن المعاناة التي تعرض لها مع بعثة النادي الأهلي في غانا وقت مباراتهم مع نادي "أشانتي كوتوكو".

وقال بيبو: "عند ذهاب الفريق إلى ملعب المباراة، شاهدوا نفس الأشخاص الذي كانوا يعزفون بنفس الآلات وبنفس العلامة على أنهم سيهزمون خمسة أهداف، ومنعوهم من دخول الملعب، ما تسبب في الرعب والزعر للاعبي الفريق خاصة الصغار منهم، فلجأوا إلى تريد كلمات الأغنيات الوطنية للخروج من هذه الأحاسيس ومشاعر الرعب.

وقال رئيس النادي الأهلي الحالي إنهم فور توجههم لغرفة تغيير الملابس أخبرهم أحد الأشخاص أنه الغرفة بها مخدر لن يزول مفعوله إلا بعد ثلاث ساعات، كما كان دخولهم إلى ملعب المباراة وقتها قبل بدء المباراة بعشر دقائق فقط.

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