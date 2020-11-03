«مفيناش م الخوف».. جديد على الحجار والعسيرى ضمن «الموسيقى العربية»

يقدم المطرب علي الحجار للجمهور لأول مرة أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مفيناش م الخوف" خلال حفله الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نسخته التاسعة والعشرين.ويتعاون علي الحجار في أغنية "مفيناش م الخوف" مع كل من الشاعر والكاتب الصحفي محمد العسيري، وألحان الموسيقار خالد داغر، والذي يتعاون معه لأول مرة، وتعتبر إحدى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.وبدأ الحجار الحفل بأغنية "على قد ما حبينا" برفقة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ثم قدم بعدها أغنية "يا طالع الشجرة".ويقدم علي الحجار خلال الحفل 18 أغنية من أجمل أغنيات مشواره الغنائي وهى: "على قد ما حبينا، يا طالع الشجرة، اعذريني، ريشة، أنا كنت عيدك، وقبل ما تواعد، وعم آدم، لمّا الشتا يدق البيبان، الليل وآخره، مفيناش من الخوف، وتجيش تعيش، اللي شاري، مسألة مبدأ 2، عارفه، انت المدد، زي الهوى، جفنه علّم الغزل، وبوابة الحلواني".وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1 - 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.