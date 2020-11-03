الإعصار «إيتا» يضع شمال أمريكا الوسطى فى حال تأهب

رفعت نيكاراجوا، الإثنين، حالة التأهب مع اقتراب الإعصار إيتا في بحر الكاريبي، قبل أن يضرب هذا البلد بقوة ليل الإثنين الثلاثاء وكذلك هندوراس والسلفادور.وكثفت سلطات نيكاراجوا تحضيرات الوقاية في المدن والمناطق على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، في حين كانت تشتد قوة الإعصار الذي بات من الفئة 2 (مع رياح تراوح قوتها بين 154 و177 كلم في الساعة) وفق ما أعلن مدير المعهد الوطني للأرصاد الجوية مارسيو باكا.ويعيش أكثر من 80 ألف شخص في المناطق الأكثر تهديدا وفقا للحكومة الإقليمية.والأحد تم إجلاء سكان جزر ميسكيتوس قبالة الساحل الشمالي الكاريبي لنيكاراجوا وسكان المناطق الساحلية قرب الحدود مع هندوراس.كما نقلت السلطات إلى المنطقة 88 طنًا من المواد الغذائية وفرقًا من الدفاع المدني.ويتوقع أن يضرب الإعصار صباح الثلاثاء الساحل الشمالي الشرقي لنيكاراجوا قبل أن تتراجع قوته مع اصطدامه بمناطق جبلية وفقا لتوقعات الأحوال الجوية.وكانت رياح عاتية تنذر صباح الإثنين باقتراب الإعصار من الساحل الشمالي لنيكاراجوا الذي وضع في حال تأهب أصفر، وتخشى السلطات فيضانات ساحلية مع أمواج يزيد ارتفاعها على مترين وأضرار تلحقها الرياح بالمساكن.وقال مدير مكتب الوقاية من الكوارث غيليرمو غونزاليس إن "المباني في هذه المنطقة غير متينة".ووضع الإعصار إيتا السلفادور وهندوراس أيضا في حال تأهب، كما تستعد كوستاريكا لهطول أمطار غزيرة تؤثر على منطقة الإعصار.