الحجار يبدأ حفل «الموسيقى العربية» بأغنية على قد ماحبينا (صور)

بدأ المطرب الكبير علي الحجار، منذ قليل، حفله على خشبة مسرح النافورة الجديد بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته التاسعة والعشرون.وبدأ الحجار الحفل بأغنية "على قد ما حبينا" برفقة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ثم قدم بعدها أغنية "يا طالع الشجرة".وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أمس، فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 1- 10 نوفمبر، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية" وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات حفاظًا على صحة الجمهور، وكذلك التباعد بين الكراسي وبعضها بمسافات معقولة يمينًا ويسارًا وللأمام والخلف حتى خشبة المسرح كبيرة بحيث يكون هناك تباعد بين العازفين.